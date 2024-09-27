С 1 октября изменится порядок курсирования поездов на Балтийском направлении Калининградской железной дороги

10:22

С 1 октября в связи с проведением работ по обустройству пути к строящемуся железнодорожному мосту изменится порядок и маршруты движения поездов на Балтийском и Гурьевском направлениях.

В частности, все пригородные поезда, курсирующие на Балтийском направлении, станут прибывать и отправляться до/от Северного вокзала. Утренний рельсовый автобус из Балтийска по рабочим дням будет отправляться в 6:47 и прибывать на Северный вокзал Калининграда в 07:54. В обратном направлении поезд отправится в 18:09 и прибудет в Балтийск в 19:14. В ежедневном режиме будет курсировать рельсовый автобус, отправляющийся с Северного вокзала в 08:03 и прибывающий в Балтийск в 09:08. Время отправления из Балтийска – 15:42, прибытия на Северный вокзал – 16:42.

Кроме того, с 1 октября изменится расписание движения поездов на Гурьевском направлении. Утренний пригородный поезд будет отправляться с Южного вокзала на 10 минут позже – в 06:10 и прибывать на станцию Гурьевск-Новый в 06:35. Вечерний поезд из Гурьевска будет следовать только до Северного вокзала. Время отправления останется прежним – в 17:48.

Движение грузовых поездов в/из Балтийска до станций назначения будет осуществляться через станцию Кутузово-Новое по специальному вариантному графику, разработанному на период проведения работ по обустройству железнодорожного пути к строящемуся мосту, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.