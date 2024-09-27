Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

2024-09-27 09:28
Детские железные дороги Южно-Уральской магистрали в летний сезон перевезли почти 55 тыс. пассажиров
На Южно-Уральской железной дороге подвели итоги летних практических работ на детских железных дорогах в Челябинске, Кургане и Оренбурге. За летний сезон поездки по малым магистралям совершили почти 55 тыс. человек.

Челябинская детская железная дорога перевезла около 32,5 тыс. пассажиров, практику прошли 685 юных железнодорожника.

Детская железная дорога в Кургане (филиал Челябинской малой магистрали) перевезла почти 12 тыс. пассажиров. Летнюю практику здесь прошли 95 ребят.

Оренбургская детская железная дорога перевезла более 10 тыс. пассажиров. Комфорт и безопасность посетителей обеспечивали 556 юных железнодорожников.

Прежде чем приступить к летним пассажирским перевозкам, ребята познакомились с должностными обязанностями по основным железнодорожным профессиям и правилами техники безопасности. Летом дети применили полученные знания на практике, выполняя обязанности машинистов, дежурных по станции, проводников, осмотрщиков вагонов, монтеров пути, электромехаников системы централизации и блокировки и т.д.

Отметим, основной задачей детских железных дорог является ориентация воспитанников на обучение железнодорожным профессиям и на работу в дальнейшем в подразделениях железнодорожного транспорта. Детские железные дороги являются досуговыми центрами для школьников, занятия в которых проводятся в форме кружков. Подготовка детей ведется в условиях, приближенных к реальным условиям функционирования железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

