Почти 200 тыс. человек воспользовались камерами хранения на вокзалах Горьковской железной дороги за 8 месяцев

2024-09-27 09:22
Автоматическими камерами хранения нового поколения, которые функционируют на 25 вокзалах Горьковской железной дороги, воспользовались почти 200 тыс. пассажиров в январе-августе 2024 года. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Данной услугой активно пользуются гости вокзалов Казань-1 (66,5 тыс. человек), Нижний Новгород (58,4 тыс.), Киров (26 тыс.), Казань-Восстание (15 тыс.) и Владимир (10 тыс.).

Сервис предусматривает оплату не за количество багажных мест, а за пользование ячейкой. В зависимости от размера багажа можно выбрать наиболее подходящую по габаритам ячейку – стандартную, среднюю или большую. При этом действует гибкая система оплаты с почасовой тарификацией.

Важным преимуществом сервиса является так называемая безлюдная технология, которая позволяет пассажирам самостоятельно выбрать и оплатить ячейку, благодаря чему удается сократить очереди и время оформления услуги. Оплатить их можно банковской картой, наличными или посредством платежного сервиса с применением технологии QR-кодов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

