Восточно-Сибирская железная дорога перечислила за восемь месяцев свыше 24 млрд рублей налогов и страховых взносов

09:18

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – августе 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 24,7 млрд рублей.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 20,9 млрд руб.

По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:

в бюджет Республики Бурятия – свыше 2,9 млрд руб.;

в бюджет Забайкальского края – порядка 366,4 млн руб.;

в бюджет Республики Саха (Якутия) – около 6,4 млн руб.

Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.