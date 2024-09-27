Восточно-Сибирская железная дорога перечислила за восемь месяцев свыше 24 млрд рублей налогов и страховых взносов

Структурными подразделениями ОАО «РЖД» и дочерними обществами компании, расположенными в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – августе 2024 года в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 24,7 млрд рублей.
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 20,9 млрд руб.
По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили:
Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерние общества компании, расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Республике Бурятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.