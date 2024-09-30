Деловая игра по управлению грузовыми перевозками для клиентов ОАО «РЖД» прошла на Калининградской магистрали

15:23

На Калининградской магистрали в преддверии Дня компании, который традиционно отмечается 1 октября, состоялась бизнес-игра для клиентов ОАО «РЖД». Такие мероприятия позволяют железнодорожникам развивать контакты с ключевыми партнерами, а внешним участникам познакомиться со спецификой грузовых железнодорожных перевозок и получить опыт стратегического управления предприятием.

В тренинге, представляющем собой симуляцию перевозочного процесса, участвовали 40 сотрудников магистрали и логистов из коммерческих компаний Калининградской области. Клиенты ОАО «РЖД» попробовали себя в новой роли – начальника станции, специалистов по управлению движением и других. В процессе игры им нужно было не только организовать своевременную отправку и прием грузов, но и решить, как действовать в различных форс-мажорных обстоятельствах, которые могут произойти в ходе перевозочного процесса.

По оценкам участников игры, такая бизнес-симуляция помогла им лучше понять, как изнутри устроены перевозочные процессы на железнодорожном транспорте, а также развить умение учитывать систему взаимосвязанных факторов и показателей, влияющих на результат. Ранее аналогичный тренинг прошел на Забайкальской и Октябрьской железных дорогах, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.