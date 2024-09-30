Горьковская железная дорога открыла зону ожидания для маломобильных пассажиров на вокзале Нижний Новгород

15:17

Открытие зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья состоялось на вокзальном комплексе Нижний Новгород Горьковской железной дороги 30 сентября 2024 года. Проект реализован при поддержке нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия».

Пространство расположено на втором этаже здания вокзала. Оно оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в креслах-колясках, а также слабовидящих в сопровождении собак-проводников.

«Зона ожидания «Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на нижегородском вокзале открыта в рамках развития безбарьерной среды на железнодорожных объектах. Зал оснащен всем необходимым для комфортного пребывания маломобильных граждан, в том числе индукционной петлей, диванами с мягкой обивкой, телевизором и табло с временем прибытия и отправления поездов. Безусловно, это важный социально значимый объект для Горьковской железной дороги», - отметил начальник железнодорожного вокзала Нижний Новгород Адель Латыпов.

Для слабослышащих пассажиров в зале ожидания вокзала установлена индукционная петля, а рядом с входом – кнопка вызова персонала. Также в непосредственной близости от специализированного пространства располагается справочный видеотерминал.

«Я сам люблю путешествовать и часто пользуюсь российскими железными дорогами. И скажу без лести, у них сейчас выстроена хорошая системная работа с маломобильными гражданами. Начиная с того, что ты заранее можешь заказать службу мобильного пассажира, и тебя встретят на вокзале, помогут с вещами, проведут в специальное место, посадят на поезд, и заканчивая дополнительными функциями. Например, если ты приезжаешь на вокзал на своем автомобиле, то бесплатно можешь оставить его на парковке рядом. Также всегда поможет очень хорошо обученный персонал. И открытие сегодняшнего пространства – это еще одна составляющая комфортных условий», - сказал региональный координатор партпроекта «Единая страна – доступная среда», депутат городской Думы Нижнего Новгорода Роман Пономаренко.

Добавим, что на Горьковской магистрали такие зоны ожидания уже открыты на вокзалах Казань-1 и Казань-Восстание.

Поездами дальнего следования и пригородного сообщения с вокзального комплекса Нижний Новгород отправились более 5 млн пассажиров за 8 месяцев 2024 года. В этот период помощь была оказана более 4,1 тыс. маломобильных пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Вокзальный комплекс Нижний Новгород полностью адаптирован для обслуживания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Здесь оборудованы кассы с низкими прилавками, установлена индукционная система. Слабовидящие пассажиры пользуются системами навигации по вокзальному комплексу, которые оснащены элементами азбуки Брайля. Установлен телефонный аппарат для слабовидящих и слабослышащих людей.

В непосредственной близости от зоны ожидания имеется информационный справочный видеотерминал, расположенный на доступной высоте для инвалидов-колясочников. С его помощью можно построить маршрут следования, узнать об услугах и навигации вокзального комплекса, доступности для маломобильных граждан, а также получить видеоконсультацию со специалистом, в том числе и на русском жестовом языке.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильные пассажиры» или по телефону: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.