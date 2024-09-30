Горьковская железная дорога впервые организовала бизнес-игру для партнеров «Управление грузовыми железнодорожными перевозками»

14:17

Горьковская железная дорога совместно с АНО «Корпоративный университет РЖД» в преддверии празднования Дня компании, который ежегодно отмечается ОАО «РЖД» 1 октября, впервые организовали для партнеров транспортно-логистического блока кросс-функциональную бизнес-игру «Управление грузовыми железнодорожными перевозками».

Данное мероприятие прошло на базе Горьковского центра инновационного развития, в нем приняли участие специалисты и эксперты Горьковской магистрали, представители АО «РЖД Логистика» и АО «ФГК», а также грузоотправители и грузополучатели.

Первый заместитель начальника железной дороги по экономике, финансам и корпоративной координации Олег Лукоянов в своем приветственном слове отметил значимость проведения кросс-функциональных симуляций для улучшения качества выполнения работ в сфере грузовых перевозок.

«Участие в такой бизнес-игре дает возможность системного анализа ситуации, позволяет развивать умение видеть и учитывать систему взаимосвязанных факторов и различных показателей, влияющих на результат. Уверен, что подобные мероприятия обязательно помогут выявить и создать концептуальные решения, которые можно апробировать на всей сети железных дорог России», – добавил Олег Лукоянов.

Бизнес-симуляция «Управление грузовыми железнодорожными перевозками» позволяет моделировать деятельность транспортно-логистического направления ОАО «РЖД» с имитацией основных бизнес-процессов. Механика игры предполагает объединение клиентов, железнодорожников и всех заинтересованных лиц в общие группы, что дает возможность увидеть процессы с разных позиций и учесть интересы каждой стороны.

ГЖД планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие и поддержание взаимовыгодных связей с ключевыми бизнес-партнерами. Они включают систематическое проведение деловых встреч и организацию совместных стратегических сессий. Такое взаимодействие позволяет железнодорожникам улучшать существующие сервисы и разрабатывать новые логистические продукты.

Напомним, Горьковская железная дорога до конца 2024 года планирует запустить 4 новых маршрута грузовых перевозок по специальному графику. Так, из Кирова в Нижегородскую область отправится поезд с лесными грузами. Со ст. Луза на экспорт будут отправлять контейнеры с пиломатериалами, из Чепецка – с калийными удобрениями. Кроме того, разработан новый маршрут курсирования «грузовых экспрессов» по маршруту Яр – Тихоново.

Основу погрузки Горьковской магистрали обеспечивает нефтехимическая отрасль. Также в этом году на дороге идет существенный рост погрузки черных металлов, строительных грузов и промышленных товаров, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.