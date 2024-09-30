Свердловская магистраль покажет серию иммерсивных экскурсий-реконструкций о работе железной дороги в разные периоды истории

14:05

Свердловская магистраль и Свердловский областной краеведческий музей подготовили серию иммерсивных экскурсий-реконструкций о работе железнодорожного транспорта в разные периоды истории. Старт проекта приурочен ко Дню компании «Российские железные дороги» (отмечается 1 октября).

На территории первого ж/д вокзала Екатеринбурга (ныне Музей истории, науки и техники СвЖД) будет организован показ исторических этюдов: «Вокзал как место отдыха и развлечений публики в мирные годы начала XX века», «Солдаты Первой мировой войны на привокзальной площади в ожидании отправки на фронт», «Командир воинского эшелона и военврач в кабинете начальника станции перед отправкой состава на оборону столицы в Великую Отечественную» и другие.

Ожившая история в формате реконструкций простых житейских сцен и ситуаций помогает раскрыть характеры каждой эпохи; показать, как ценности железнодорожников и в целом железной дороги становятся частью культурного кода уральских городов. Зрители могут не просто увидеть, но и почувствовать то же, что и герои.

В постановке этюдов задействованы несколько площадок музея СвЖД, на которых зрители перемещаются по страницам истории, взаимодействуя с героями. В процессе можно вписать в сюжет свою авторскую линию, прикоснуться к артефактам каждой эпохи, погрузиться в атмосферу происходящего. Исторические фотозоны позволят сохранить пережитые эмоции в ярких кадрах.

На СвЖД отмечают, что проект – дань памяти простым труженикам, которые создавали нехрестоматийную историю нашей страны. Серия экскурсий-реконструкций запланирована к выходу в 2024 – 2025 гг. Первыми зрителями 1 октября станут ветераны, работники компании и приглашенные гости. После того как праздничные мероприятия завершатся, СвЖД планирует подготовить видеоверсию этюдов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.