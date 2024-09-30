Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская магистраль покажет серию иммерсивных экскурсий-реконструкций о работе железной дороги в разные периоды истории

2024-09-30 14:05
Свердловская магистраль покажет серию иммерсивных экскурсий-реконструкций о работе железной дороги в разные периоды истории
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Свердловская магистраль и Свердловский областной краеведческий музей подготовили серию иммерсивных экскурсий-реконструкций о работе железнодорожного транспорта в разные периоды истории. Старт проекта приурочен ко Дню компании «Российские железные дороги» (отмечается 1 октября).

На территории первого ж/д вокзала Екатеринбурга (ныне Музей истории, науки и техники СвЖД) будет организован показ исторических этюдов: «Вокзал как место отдыха и развлечений публики в мирные годы начала XX века», «Солдаты Первой мировой войны на привокзальной площади в ожидании отправки на фронт», «Командир воинского эшелона и военврач в кабинете начальника станции перед отправкой состава на оборону столицы в Великую Отечественную» и другие.

Ожившая история в формате реконструкций простых житейских сцен и ситуаций помогает раскрыть характеры каждой эпохи; показать, как ценности железнодорожников и в целом железной дороги становятся частью культурного кода уральских городов. Зрители могут не просто увидеть, но и почувствовать то же, что и герои.

В постановке этюдов задействованы несколько площадок музея СвЖД, на которых зрители перемещаются по страницам истории, взаимодействуя с героями. В процессе можно вписать в сюжет свою авторскую линию, прикоснуться к артефактам каждой эпохи, погрузиться в атмосферу происходящего. Исторические фотозоны позволят сохранить пережитые эмоции в ярких кадрах.

На СвЖД отмечают, что проект – дань памяти простым труженикам, которые создавали нехрестоматийную историю нашей страны. Серия экскурсий-реконструкций запланирована к выходу в 2024 – 2025 гг. Первыми зрителями 1 октября станут ветераны, работники компании и приглашенные гости. После того как праздничные мероприятия завершатся, СвЖД планирует подготовить видеоверсию этюдов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru