Трансмашхолдинг передал РЖД 500-й электровоз ЭП2К

2024-09-30 12:38
Трансмашхолдинг передал РЖД 500-й электровоз ЭП2К
Приемку провели на Коломенском заводе. Внешний вид юбилейной машины выполнен в новом дизайне. Маска имеет округлые, обтекаемые формы. Буферные фонари подчеркивают гладкие и эстетичные графические линии кузова.

Борт локомотива украсила специальная ливрея. Она создана на основе творческой работы победителя конкурса РЖД, который провели среди любителей железнодорожного транспорта.

Серийный выпуск электровоза ЭП2К начался в 2008 году. За 17 лет эксплуатации суммарный пробег всех локомотивов этой серии превысил 780 млн км.

Они водят пассажирские поезда длиной до 21 вагона и могут разгоняться до 160 км/ч. Локомотивы ходят по железным дорогам Западной Сибири и европейской части страны, которые электрифицированы постоянным током.

В этом году закуплено 24 электровоза ЭП2К, половина из них уже получена. А юбилейная машина будет прописана в депо Санкт-Петербург-Пассажирский-Московский.

