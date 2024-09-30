Восточно-Сибирская магистраль успешно представила объекты туристической инфраструктуры на выставке «Енисей» в Красноярске

11:32

Восточно-Сибирская магистраль стала участником туристической выставки «Енисей», которая проходила с 26 по 28 сентября в Красноярске. Железнодорожники представили посетителям объекты отдыха и оздоровления ВСЖД: туристические базы и санатории-профилактории, расположенные в Иркутской области и Республике Бурятия. А также рассказали об экскурсионных маршрутах Кругобайкальской железной дороги.

За январь-сентябрь 2024 года на базах отдыха и в санаториях-профилакториях ВСЖД отдохнули и поправили свое здоровье более 22 тысяч человек.

Отметим, туристическая выставка «Енисей» проводится ежегодно. Свои услуги в сфере отдыха и туризма в рамках мероприятия демонстрируют крупные транспортные предприятия, туристские организации и ассоциации разных регионов и городов России. Посетители могут напрямую получить полную информацию о туристическом рынке Сибири и выбрать для себя оптимальный вариант среди направлений активного, оздоровительного, развлекательного и экскурсионного туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.