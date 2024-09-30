Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Восточно-Сибирская магистраль успешно представила объекты туристической инфраструктуры на выставке «Енисей» в Красноярске

2024-09-30 11:32
Восточно-Сибирская магистраль успешно представила объекты туристической инфраструктуры на выставке «Енисей» в Красноярске
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Восточно-Сибирская магистраль стала участником туристической выставки «Енисей», которая проходила с 26 по 28 сентября в Красноярске. Железнодорожники представили посетителям объекты отдыха и оздоровления ВСЖД: туристические базы и санатории-профилактории, расположенные в Иркутской области и Республике Бурятия. А также рассказали об экскурсионных маршрутах Кругобайкальской железной дороги.

За январь-сентябрь 2024 года на базах отдыха и в санаториях-профилакториях ВСЖД отдохнули и поправили свое здоровье более 22 тысяч человек.

Отметим, туристическая выставка «Енисей» проводится ежегодно. Свои услуги в сфере отдыха и туризма в рамках мероприятия демонстрируют крупные транспортные предприятия, туристские организации и ассоциации разных регионов и городов России. Посетители могут напрямую получить полную информацию о туристическом рынке Сибири и выбрать для себя оптимальный вариант среди направлений активного, оздоровительного, развлекательного и экскурсионного туризма, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru