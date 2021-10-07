Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В расписании пригородных поездов появились 7 дополнительных электричек для жителей Советского района Красноярска

2021-10-07 09:23
Для повышения транспортной доступности Советского района Красноярска компания «Краспригород» назначила 7 дополнительных рейсов электропоездов, охватывающих станции Красноярск-Северный, Водопьянова и Северное шоссе.

График движения сформирован таким образом, чтобы жителям Советского района было удобно добираться до западной и восточной пригородных зон Красноярска, совершать поездки в Дивногорск или в районы края.

Так, вечерними «сквозными» электричками Красноярск-Северный – Красноярск – Иланская и Красноярск-Северный – Красноярск – Базаиха, позволяющими совершать поездки без пересадки на станции Красноярск, теперь можно воспользоваться 4 дня в неделю – по понедельникам, средам, четвергам и пятницам (ранее – понедельник, четверг и пятница).

Также начинают курсировать новые утренние электропоезда, охватывающие западную пригородную зону Красноярска: по средам и пятницам – поезд Красноярск-Северный – Кача – Красноярск, по субботам – Красноярск-Северный – Зеледеево.

Дневная электричка Зеледеево – Красноярск-Северный, курсировавшая ранее по средам и пятницам, теперь будет совершать рейсы и в субботу.

Уехать со станции Красноярск-Северный на вечернюю прогулку в Дивногорск теперь также можно и в субботу (ранее данный поезд курсировал только в понедельник, вторник и четверг).

Отметим, что электропоезда пользуются все большей популярностью среди жителей Советского района, поскольку этот вид транспорта позволяет осуществлять поездки с комфортом независимо от автодорожных и погодных условий. Так, по итогам 9 месяцев текущего года со станций района отправлено 100 тыс. пассажиров – это на 7% больше, чем за весь прошлый год.

Число маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края.

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

