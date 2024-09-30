Детская железная дорога в Екатеринбурге переходит на зимний график

11:18

Свердловская детская железная дорога (ДЖД) в парке Маяковского в Екатеринбурге единственная в стране работает круглый год. С 1 октября она переходит на зимний график: поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления первого поезда со станции Екатеринбург-Детский – в 11:00. Последнего – в 18:28. Рейсы выполняются каждый час.

К зимнему сезону подготовлен парк подвижного состава малой магистрали: три тепловоза и девять пассажирских вагонов, в том числе три отреставрированных ретровагона серии 3Aw Pafawag. Вся техника прошла сезонное техническое обслуживание, мойку и генеральную уборку салонов. Проведен комиссионный осмотр инфраструктуры: путевого и станционного хозяйств, систем управления движением поездов.

Свердловская детская железная дорога является популярным местом семейного отдыха горожан и гостей Екатеринбурга. За летний сезон (в мае – сентябре 2024 года) увлекательное путешествие по ДЖД совершили почти 30 тыс. пассажиров.

Протяженность малой магистрали – 3,1 км: она объединяет три станции (Екатеринбург-Детский, Центральная, Юбилейная) и два остановочных пункта (Солнечная, Пионерская). Продолжительность поездки – около получаса, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.