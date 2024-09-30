Железнодорожники Горьковской магистрали организуют цикл профориентационных мероприятий для студентов и выпускников

10:58

Сотрудники транспортно-логистического блока Горьковской железной дороги проведут цикл мероприятий, в ходе которых познакомят студентов и выпускников профильных учебных заведений Нижегородской области с перспективными направлениями работы железнодорожной отрасли.

Основные мероприятия пройдут на базе инновационной площадки Горьковской магистрали. Там состоятся тематические лекции и круглые столы с руководством ГЖД и транспортно-логистического блока, которые будут посвящены основным трендам развития грузовых перевозок на сети ОАО «РЖД».

Затем участники отправятся на специализированный железнодорожный терминал Доскино, где они смогут увидеть, как осуществляется разгрузка, обработка и оформление прибывающих грузов. Напомним, что данная площадка одна из первых в регионе начала принимать контейнерные поезда из Китайской Народной Республики с легковыми автомобилями.

По окончании цикла мероприятий сотрудники Горьковской железной дороги предложат студентам и выпускникам профильных учебных заведений присоединиться к флагманским проектам ОАО «РЖД», которые они смогут реализовывать на базе Горьковского центра инновационного развития.

Напомним, что Горьковская железная дорога уже не первый год реализует комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предоставляется значительная социальная и материальная поддержка работникам моложе 30 лет. На сегодняшний день общая численность молодых работников магистрали составляет свыше 11 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.