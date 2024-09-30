Железнодорожники высадили более 500 саженцев лиственницы в ходе экологической акции в Хабаровском крае

10:46

Работники Дальневосточной железной дороги поддержали всероссийскую экологическую акцию «Сохраним лес» и посадили в лесном массиве, прилегающем к поселку Гайтер в Хабаровском крае, 500 саженцев лиственницы.

Всего в течение 2024 года железнодорожники посадили порядка 17 тыс. деревьев различных пород.

ДВЖД активно взаимодействует с общественными природоохранными организациями и является инициатором экологических акций – субботников, посадок деревьев и т.д. Так, совместные мероприятия магистрали и ФГБУ «Заповедное Приамурье» по приведению в порядок лесных участков, в том числе Большехехцирского заповедника, проходят уже на протяжении нескольких лет и стали традицией.

Кроме того, Дальневосточная железная дорога помогает в сохранении краснокнижных птиц, техническом оснащении патрулей на территориях заповедников, размещает информацию об охране окружающей среды на вокзалах и в поездах, призывая пассажиров бережно относится к природе, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.