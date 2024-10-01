Первый контейнерный поезд отправлен со станции Вохтога Северной железной дороги

15:51

1 октября со станции Вохтога Северной железной дороги в Вологодской области отправлен первый контейнерный поезд. В его составе 76 контейнеров с фанерой и пиломатериалами. Груз проследует на экспорт в Китай через железнодорожный погранпереход Забайкальск. Сервис будет регулярным.

Вохтога стала восьмой станцией Северной железной дороги на территории Вологодской области, с которой осуществляются отправки контейнерных поездов. Среди других станций – Кошта, Череповец-1, Череповец-2, Харовская, Вологда-2, Сухона, Великий Устюг.

За январь-август 2024 года СЖД отправила из Вологодской области 183 контейнерных поезда (на 15 поездов больше, чем в январе-августе прошлого года), в них перевезено 487 тыс. тонн грузов (+85 тыс. тонн). Основные грузы, перевозимые в контейнерах, – пиломатериалы и азотные удобрения, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.