Около 7,2 млн пассажиров отправлено с вокзалов и станций Калининградской железной дороги в январе-сентябре

Около 7,2 млн пассажиров отправлено с вокзалов и станций Калининградской железной дороги в январе-сентябре

15:35

В январе-сентябре с вокзалов и станций Калининградской железной дороги, по оперативным данным, было отправлено около 7,2 млн пассажиров, что на 13,4% больше аналогичного периода 2023 года.

Из них в пригородном сообщении перевезено свыше 7 млн человек, рост – 12,9%. В дальнем следовании отправлено 172,5 тыс. пассажиров, что на 42,7 % больше девяти месяцев прошлого года.

В сентябре с вокзалов и станций Калининградской магистрали отправлено более 906 тыс. пассажиров – на 7,4% выше уровня прошлого года. Из них в пригородном сообщении – более 885 тыс. человек (+6,9%), в дальнем следовании – более 21 тыс. (+35%).

Пассажирооборот с начала 2024 года составил почти 251 млн пасс-км (+18, 4%). В том числе в пригородном сообщении – более 204 млн пасс-км (+13,1%), в дальнем следовании – 46,8 млн пасс-км (+48,8%).

В сентябре пассажирооборот превысил 32 млн пасс-км (+15%). В том числе в пригородном сообщении – 26,4 млн пасс-км (+10,4%), в дальнем следовании – почти 5,7 млн пасс-км (+42,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.