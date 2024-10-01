Ко Дню компании работники РЖД получили государственные и отраслевые награды

Ко Дню компании работники РЖД получили государственные и отраслевые награды

15:27

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров провел праздничный селектор, приуроченный ко Дню компании.

В совещании приняли участие Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров, первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев.

Министр транспорта Российской Федерации вручил государственные награды железнодорожникам.

Так, указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу награждены:

орденом Дружбы:

Чебанов Андрей Геннадьевич – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Беркакитской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры;

медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени:

Агошков Владимир Владимирович – начальник района контактной сети Орской дистанции электроснабжения Южно-Уральской дирекции по энергообеспечению;

Амзаев Дмитрий Галипович – составитель поездов железнодорожной станции Кинель Куйбышевской дирекции управления движением;

Васильева Людмила Викторовна – первый заместитель начальника Приволжского территориального центра фирменного транспортного обслуживания;

Коробкин Андрей Федорович – машинист-инструктор локомотивных бригад эксплуатационного локомотивного депо Ишим Свердловской дирекции тяги;

медалью «За развитие Сибири и Дальнего Востока»:

Перфильев Анатолий Викторович – бригадир производственного участка Братский Восточно-Сибирской дирекции по ремонту тягового подвижного состава;

медалью Луки Крымского:

Гусаревич Анна Аркадьевна – врач центра микрохирургии глаза Клинической больницы «РЖД-Медицина» города Новосибирск;

знаком отличия «За наставничество»:

Крашенинников Владимир Михайлович – бригадир по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Шахунской дистанции пути Горьковской дирекции инфраструктуры;

почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоено:

Михайлову Игорю Николаевичу – бригадиру по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений Грязовецкой дистанции пути Северной дирекции инфраструктуры;

Шлендику Сергею Викторовичу – начальнику путевой машинной станции № 104 Московской дирекции по ремонту пути;

объявлена благодарность Президента Российской Федерации:

Горовому Андрею Владимировичу – начальнику отделения Воронежского производственного участка Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом;

Юлдашевой Наталье Усмоновне – заместителю начальника Красноярской дирекции снабжения.

Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Валентиновича Белозёрова за достижение высоких результатов в профессиональной деятельности награждены:

знаком «За особый вклад в развитие ОАО «РЖД» I степени:

Басин Ефим Владимирович – президент Общероссийской общественной организации «Бамовское содружество»;

знаком «Почетный железнодорожник»:

Акперов Рагим Ибрагимович – начальник железнодорожной станции Вышний Волочек Октябрьской дирекции управления движением;

Дашкевич Сергей Николаевич – электромеханик Читинской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры;

Падалка Юрий Анатольевич – мастер дорожный Ставропольской дистанции инфраструктуры Северо-Кавказской дирекции инфраструктуры;

знаком «За безупречный труд на железнодорожном транспорте»:

Жиглей Маргарита Геннадьевна – диспетчер по регулированию вагонного парка диспетчерского центра управления перевозками Калининградской дирекции управления движением.

В ходе торжественного совещания Геннадий Фадеев и Олег Белозёров вручили награды победителям конкурса железнодорожных династий: