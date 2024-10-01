Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога наградила лучших сотрудников в честь Дня компании

2024-10-01 14:09
Лучших сотрудников Горьковской железной дороги отметили государственными, отраслевыми и корпоративными наградами в честь Дня компании, который ежегодно отмечается в ОАО «РЖД» 1 октября.

Железнодорожникам вручили медаль «50 лет Байкало-Амурской магистрали», благодарности министра транспорта Российской Федерации, руководства ОАО «РЖД» и начальника Горьковской магистрали. В общей сложности были поощрены около 50 руководителей подразделений ГЖД и представителей ведущих рабочих профессий.

Начальник ГЖД Сергей Дорофеевский во время торжественного награждения напомнил коллегам-железнодорожникам о том, что перед магистралью стоят амбициозные задачи по реализации крупных инфраструктурных проектов.

«Безусловно, это проект по организации пригородного пассажирского сообщения на направлении Мыза – Кстово. Также мы продолжаем строительство сети квантовых коммуникаций, которая уже связала Нижний Новгород и Казань. Впереди нас ждут и другие проекты федерального масштаба», – подчеркнул Сергей Дорофеевский.

Чествования железнодорожников прошли в главном офисе Горьковской железной дороги и студиях территориальных управлений, а также Центральном дворце культуры железнодорожников в Нижнем Новгороде.

Напомним, что Горьковская железная дорога совместно с АНО «Корпоративный университет РЖД» в преддверии празднования Дня компании впервые организовали для партнеров транспортно-логистического блока кросс-функциональную бизнес-игру «Управление грузовыми железнодорожными перевозками», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

