Железнодорожники высадили почти 6 тысяч деревьев на территории Кузбасса

14:05

Железнодорожники Кемеровской области приняли участие в экологических акциях «Сад памяти», «Зеленая весна» и «Сохраним лес». С мая по сентябрь сотрудники магистрали высадили почти 6 тысяч деревьев в Прокопьевском, Новокузнецком, Кемеровской, Яйском и Яшкинском лесничествах, а также на территории железнодорожных предприятий в Тайге, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске и других населенных пунктах области.

Отметим, что работники Западно-Сибирской железной дороги ежегодно принимают участие в экологических акциях по посадке деревьев, уборке мусора, очистке водоемов, сбору макулатуры и другого вторсырья, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.