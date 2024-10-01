Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники высадили почти 6 тысяч деревьев на территории Кузбасса

2024-10-01 14:05
Железнодорожники высадили почти 6 тысяч деревьев на территории Кузбасса
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Железнодорожники Кемеровской области приняли участие в экологических акциях «Сад памяти», «Зеленая весна» и «Сохраним лес». С мая по сентябрь сотрудники магистрали высадили почти 6 тысяч деревьев в Прокопьевском, Новокузнецком, Кемеровской, Яйском и Яшкинском лесничествах, а также на территории железнодорожных предприятий в Тайге, Прокопьевске, Киселевске, Анжеро-Судженске, Междуреченске и других населенных пунктах области.

Отметим, что работники Западно-Сибирской железной дороги ежегодно принимают участие в экологических акциях по посадке деревьев, уборке мусора, очистке водоемов, сбору макулатуры и другого вторсырья, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru