К годовщине «золотой стыковки» БАМа РЖД завершили строительство второго пути на перегоне Куанда – Куандинский в Забайкальском крае

2024-10-01 12:09
1 октября на перегоне БАМа Куанда – Куандинский в Забайкальском крае, на котором 40 лет назад состоялась торжественная церемония укладки символического «золотого звена», соединившего западный и восточный БАМ, прошла укладка последнего звена на новом втором пути.

С видеообращением к участникам события выступил заместитель председателя правительства России Виталий Савельев.

«Российские железные дороги продолжают славные традиции советских железнодорожников. Символично, что сегодня, в 21-ю годовщину создания компании, в год, когда мы отмечаем 50-летие БАМа, на том же самом перегоне Куанда – Куандинский строители снова делают стыковку только уже второго железнодорожного пути. Это даст кратный рост пропускных и провозных способностей магистрали, которые как никогда востребованы экономикой нашей страны», – подчеркнул он.

В тожественном запуске объекта в эксплуатацию в режиме телемоста из Москвы приняли участие министр транспорта России Роман Старовойт и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров. Почетными гостями церемонии стали ветераны БАМ – непосредственные участники «золотой стыковки» 1984 года из Иркутска, Тынды, Хабаровска, Северобайкальска и Тайшета. В их числе – Иван Варшавский, который тогда руководил стыковкой.

«Сегодня в рамках реализации проекта Восточного полигона сюда снова едет молодежь, студенческие стройотряды и лучшие специалисты. Новое поколение принимает эстафету великой стройки у первопроходцев. Теперь есть новые сложные задачи – второй Северомуйский тоннель, второй Кодарский, еще один Кузнецовский тоннели и новый мост через Амур, всего более 400 объектов надо будет сдать. Большой фронт работ, есть где себя проявить», – заявил Роман Старовойт.

«Хочу от всей души поблагодарить всех, кто сегодня добросовестно трудится на объектах Восточного полигона: проектировщиков, строителей, энергетиков, железнодорожников, военнослужащих железнодорожных войск, бойцов строительных отрядов. Своим трудом вы доказали, что являетесь достойными преемниками старшего поколения строителей БАМа», – отметил Олег Белозёров.

В рамках реконструкции перегона Куанда – Куандинский железнодорожники отсыпали 127 тыс. куб. м земляного полотна, уложили 5,8 км пути, переустроили 16,5 км высоковольтных линий, проложили 22 км линий связи. На участке были построены новые пассажирские платформы, технические здания для сотрудников магистрали и автомобильные подъезды от автомобильного дублера БАМа.

Новая двухпутная вставка вместе с другими объектами, которые строятся на линии Таксимо – Новая Чара, в перспективе позволит увеличить провозную способность участка с 38,4 до 52 млн тонн в год.

