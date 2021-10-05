Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 11 октября

2021-10-05 12:22
Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 11 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 11 октября 2021 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик АО «Свердловская пригородная компания», в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый «дачный» сезон.

В Свердловской области прекращается курсирование «летних» поездов:

  • № 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;
  • № 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;
  • № 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;
  • № 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;
  • № 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;
  • № 7074/7073 сообщением Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово – Нижний Тагил;
  • № 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;
  • № 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;
  • № 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

С 11 октября назначается пригородный поезд № 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.

Поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил будет курсировать только по рабочим дням (ежедневно – в летний период). Кроме того, на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

С 31 октября в ХМАО-Югре прекращается курсирование «летних» поездов:

  • № 7496 Сургут – Нижневартовск;
  • № 6097 Нижневартовск – Сургут.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться на станциях, в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru