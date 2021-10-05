Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 11 октября

12:22

С 11 октября 2021 года пригородные поезда на Свердловской железной дороге переводятся на зимний график движения. В связи с традиционным снижением пассажиропотока в осенне-зимний период перевозчик АО «Свердловская пригородная компания», в соответствии с заявками регионов, корректирует составность (количество вагонов) ряда поездов и выводит из обращения электрички, дополнительно назначавшиеся в пиковый «дачный» сезон.

В Свердловской области прекращается курсирование «летних» поездов:

№ 6521/6522 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Ревда – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6632 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Колчедан;

№ 6620/6619 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6441/6442 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6951/6952 сообщением Серов – Бокситы – Серов;

№ 7074/7073 сообщением Нижний Тагил – Аэропорт Кольцово – Нижний Тагил;

№ 6802 сообщением Нижний Тагил – Невьянск;

№ 6482/6481 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Полевской – Екатеринбург-Пассажирский;

№ 6591/6594 сообщением Дружинино – Михайловский завод – Дружинино.

С 11 октября назначается пригородный поезд № 6602 сообщением Екатеринбург-Пассажирский – Каменск-Уральский.

Поезд № 6823/6824 сообщением Нижний Тагил – Кушва – Нижний Тагил будет курсировать только по рабочим дням (ежедневно – в летний период). Кроме того, на небольших остановочных пунктах (Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховский, Вагановка и др.) для некоторых пригородных поездов будут отменены введенные на летний период остановки.

С 31 октября в ХМАО-Югре прекращается курсирование «летних» поездов:

№ 7496 Сургут – Нижневартовск;

№ 6097 Нижневартовск – Сургут.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за расписанием пригородных поездов. С информацией можно ознакомиться на станциях, в мобильных приложениях «ЖД Пассажирам» и «Пригород», на сайтах ОАО «ЖД» и АО «СПК», по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.