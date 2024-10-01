Перевозки пассажиров на сети ОАО «РЖД» в январе-сентябре выросли на 6,9%

11:27

По оперативным данным, в сентябре 2024 года с вокзалов и станций ОАО «РЖД» отправились 109,9 млн пассажиров (на уровне прошлого года). В том числе в пригородном сообщении – 99,2 млн (-0,7%), в дальнем следовании – 10,7 млн (+1,4%).

Пассажирооборот в сентябре 2024 года достиг 13 млрд пасс.-км, что на 2,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В пригородном сообщении пассажирооборот снизился на 2,9%, до 3 млрд пасс.-км, в дальнем следовании – вырос на 3,9%, составив 10 млрд пасс.-км.

Всего за 9 месяцев 2024 года отправлено 956,3 млн пассажиров (+6,9% к аналогичному периоду 2023 года), из них в пригородном сообщении – 857,7 млн пассажиров (+7,1%), в дальнем следовании – 98,6 млн (+5,3%).

Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 6,1% к уровню прошлого года и составил 112,3 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 26,5 млрд пасс.-км (+6%), в дальнем следовании – 85,8 млрд пасс.-км (+7,8%).