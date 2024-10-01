Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыто движение поездов по новому разъезду на БАМе в Хабаровском крае

2024-10-01 10:59
Открыто движение поездов по новому разъезду на БАМе в Хабаровском крае
Новый Разъезд 3506 км на перегоне Баджал – Джамку в Хабаровском крае после переключения на современную цифровую систему управления готов к приему поездов. Строительство велось в рамках программы по увеличению пропускной способности БАМа и Транссиба в направлении дальневосточных портов.

В ходе обустройства разъезда переработано 41,2 тыс. куб. м грунта, построено 2,6 км нового пути, уложено 8 стрелочных переводов и более 60 км кабельных линий различных коммуникаций.

При модернизации участка применялись специальные технологии, обеспечивающие высокую надежность железнодорожной инфраструктуры в сейсмически активном районе. Кроме того, для снижения обводненности – вдоль пути протекает река Амгунь, которую питают многочисленные притоки и ручьи, – уложено более 270 м лотков и сооружено 7,2 тыс. кубических метров водоотводов.

После завершения модернизации линии Новый Ургал — Комсомольск-на-Амуре, на которой расположен перегон Баджал – Джамку, ее провозная способность к концу 2024 года увеличится до 49 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

