Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 94,5 млн тонн в сентябре

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Грузооборот за сентябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 198,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,8% и составил 244,1 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Железными дорогами погружено:
Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 1883,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2325,2 млрд тонно-км.