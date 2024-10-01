Погрузка на сети ОАО «РЖД» составила 94,5 млн тонн в сентябре

10:22

По оперативной информации, погрузка на сети ОАО «Российские железные дороги» в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Грузооборот за сентябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 198,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,8% и составил 244,1 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Железными дорогами погружено:

каменного угля – 247,3 млн тонн (-5,9% к январю-сентябрю 2023 года);

кокса – 9 млн тонн (+4,4%);

нефти и нефтепродуктов – 155,6 млн тонн (-0,7%);

руды железной и марганцевой – 81,3 млн тонн (-3,2%);

черных металлов – 46,4 млн тонн (-9%);

лома черных металлов – 8,6 млн тонн (-17,2%);

химических и минеральных удобрений – 50,3 млн тонн (+6,8%);

цемента – 18,5 млн тонн (-3,7%);

лесных грузов – 20 млн тонн (-2%);

зерна – 22,9 млн тонн (-1,2%);

строительных грузов – 87,1 млн тонн (-13,9%);

руды цветной и серного сырья – 12,5 млн тонн (-8,3%);

химикатов и соды – 15,8 млн тонн (-3,1%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 24,9 млн тонн (+4,4%);

остальных, в том числе грузов в контейнерах – 89,6 млн тонн (+1,3%).

Грузооборот с начала 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 1883,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2325,2 млрд тонно-км.