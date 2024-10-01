Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Лучших сотрудников Забайкальской железной дороги отметили государственными, региональными и отраслевыми наградами ко Дню компании ОАО «РЖД»

2024-10-01 09:16
Лучших сотрудников Забайкальской железной дороги отметили государственными, региональными и отраслевыми наградами ко Дню компании ОАО «РЖД»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Лучших сотрудников Забайкальской железной дороги отметили государственными, региональными, отраслевыми и корпоративными наградами в честь Дня компании «Российские железные дороги».

Двоим железнодорожникам вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, еще двоим – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Всего различными наградами ОАО «РЖД», губернатора и Законодательного собрания Забайкальского края, администрации городского округа «Город Чита», начальника Забайкальской железной дороги были поощрены 83 руководителя подразделений ЗабЖД и представителя ведущих рабочих профессий.

Чествования передовиков прошли в главном офисе магистрали, студиях территориальных управлений, а также Читинском дворце культуры железнодорожников.

На праздничном селекторном совещании начальник ЗабЖД Владимир Антонец напомнил о крупных проектах, реализованных за прошедший год работы Забайкальской железной дороги. Это запуск движения по новому Керакскому тоннелю в Амурской области, сдача в эксплуатацию комплекса школа+детский сад в поселке Могзон, открытие обновленного дома отдыха локомотивных бригад на ст. Хилок, спорткомплекса «Локомотив» на ст. Чернышевск и другие проекты как производственного, так и социального назначения. Также ветераны и работники ЗабЖД приняли участие в общесетевых праздничных мероприятиях по случаю 50-летия БАМа в г.Тынде.

«Забайкальская железная дорога вносит существенный вклад в развитие холдинга РЖД, обеспечивая рекордные объемы грузовых перевозок, модернизируя инфраструктуру в сложных условиях ежегодно растущего поездопотока. Каждый железнодорожник – неотъемлемая часть той огромной сплоченной команды, той дружной семьи, которая обеспечивает бесперебойную работу магистрали. Каждый работник дороги вносит свой вклад в одно большое общее дело», – подчеркнул руководитель ЗабЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru