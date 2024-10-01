Лучших сотрудников Забайкальской железной дороги отметили государственными, региональными и отраслевыми наградами ко Дню компании ОАО «РЖД»

09:16

Лучших сотрудников Забайкальской железной дороги отметили государственными, региональными, отраслевыми и корпоративными наградами в честь Дня компании «Российские железные дороги».

Двоим железнодорожникам вручили медаль ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, еще двоим – медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока». Всего различными наградами ОАО «РЖД», губернатора и Законодательного собрания Забайкальского края, администрации городского округа «Город Чита», начальника Забайкальской железной дороги были поощрены 83 руководителя подразделений ЗабЖД и представителя ведущих рабочих профессий.

Чествования передовиков прошли в главном офисе магистрали, студиях территориальных управлений, а также Читинском дворце культуры железнодорожников.

На праздничном селекторном совещании начальник ЗабЖД Владимир Антонец напомнил о крупных проектах, реализованных за прошедший год работы Забайкальской железной дороги. Это запуск движения по новому Керакскому тоннелю в Амурской области, сдача в эксплуатацию комплекса школа+детский сад в поселке Могзон, открытие обновленного дома отдыха локомотивных бригад на ст. Хилок, спорткомплекса «Локомотив» на ст. Чернышевск и другие проекты как производственного, так и социального назначения. Также ветераны и работники ЗабЖД приняли участие в общесетевых праздничных мероприятиях по случаю 50-летия БАМа в г.Тынде.

«Забайкальская железная дорога вносит существенный вклад в развитие холдинга РЖД, обеспечивая рекордные объемы грузовых перевозок, модернизируя инфраструктуру в сложных условиях ежегодно растущего поездопотока. Каждый железнодорожник – неотъемлемая часть той огромной сплоченной команды, той дружной семьи, которая обеспечивает бесперебойную работу магистрали. Каждый работник дороги вносит свой вклад в одно большое общее дело», – подчеркнул руководитель ЗабЖД, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.