Поздравление с Днем компании!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с Днем компании!

1 октября 2003 года начало свою деятельность открытое акционерное общество «Российские железные дороги». Это событие стало ключевым этапом реформирования отечественной железнодорожной отрасли.

Сегодня ОАО «РЖД» признанный лидер транспортного комплекса России, современная, высокотехнологичная компания, которая надежно связывает воедино регионы нашей огромной страны, играет важнейшую роль в развитии ее экономики и социальной сферы.

Многотысячный коллектив всего нашего холдинга по праву может гордиться достигнутыми результатами. Российские железные дороги сумели адаптироваться к новым условиям и, несмотря на внешние угрозы и санкционное давление, продолжают успешно решать масштабные задачи, имеющие стратегическое значение для общества и государства. Среди них – модернизация и комплексное развитие инфраструктуры по всем направлениям, в том числе международных транспортных коридоров, увеличение пропускной способности Восточного полигона.

Знаковое событие этого года – 50-летие БАМа. Как и полвека назад легендарная магистраль вновь играет ключевую роль для развития многих территорий и новых транспортно-логистических маршрутов. В наше время молодое поколение железнодорожников с честью продолжает лучшие трудовые традиции, заложенные первопроходцами БАМа.

В числе наших основных приоритетов – развитие высокоскоростных магистралей и беспилотного движения, внедрение искусственного интеллекта и квантовых коммуникаций, импортозамещение и достижение технологической независимости.

Мы повышаем качество и безопасность пассажирских и грузовых перевозок, обновляем подвижной состав, внедряем современные цифровые сервисы, чтобы как можно больше людей смогли почувствовать удобство и оценить преимущества железнодорожного транспорта.

С момента своего создания ОАО «РЖД» является социально ответственной компанией. Наша первостепенная задача остается неизменной – это безусловное обеспечение сотрудников конкурентоспособной заработной платой, социальной защитой, условиями для безопасного труда и полноценного отдыха.

Еще одно важное направление в работе Российских железных дорог –социально значимые проекты, направленные на сохранение историко-культурного наследия России, ее духовных ценностей, уникальной природы, развитие медицины, науки, образования и просвещения.

В основе всех достижений компании лежит наш с вами каждодневный труд, а также богатый опыт и славные традиции, которые передали нам старшие товарищи. Поэтому текущий год не случайно был объявлен в ОАО «РЖД» Годом железнодорожных традиций.

Уважаемые коллеги, огромное вам спасибо за высокий профессионализм, ответственность, целеустремленность, преданность общему делу и родной стране.

Особая признательность коллегам-железнодорожникам, которые сегодня мужественно защищают национальные интересы в ходе специальной военной операции. Мы всегда помним о вас, будем непременно и впредь оказывать необходимую помощь и поддержку вам и вашим семьям.

И конечно, самые искренние и теплые слова благодарности адресуем ветеранам отрасли, результаты самоотверженного труда которых стали надежным фундаментом для уникальных достижений Российских железных дорог сегодня.

Дорогие друзья, желаем всем нам новых трудовых побед и свершений! Хорошего настроения, крепкого здоровья и счастья вам и вашим близким!

С праздником! С Днем компании!

Генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» О.В.Белозёров

Председатель РОСПРОФЖЕЛ С.И.Черногаев

Председатель Центрального совета ветеранов войны и труда железнодорожного транспорта Н.А.Никифоров