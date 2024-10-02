РЖД получили подтверждение высокой оценки в Национальном рейтинге корпоративного управления

17:33

Российский институт директоров по итогам проведения в 2024 году мониторинга практики корпоративного управления ОАО «РЖД» подтвердил присвоенный компании в 2023 году Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

По итогам мониторинга экспертами отмечена положительная динамика в области совершенствования системы и практики корпоративного управления в компании.

В частности, советом директоров утверждены Политика управления обществами с участием ОАО «РЖД», Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО «РЖД», вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.

На основе полученных рекомендаций rомпания планирует продолжить работу по совершенствованию своей практики корпоративного управления.