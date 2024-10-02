Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД получили подтверждение высокой оценки в Национальном рейтинге корпоративного управления

2024-10-02 17:33
РЖД получили подтверждение высокой оценки в Национальном рейтинге корпоративного управления
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Российский институт директоров по итогам проведения в 2024 году мониторинга практики корпоративного управления ОАО «РЖД» подтвердил присвоенный компании в 2023 году Национальный рейтинг корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления».

По итогам мониторинга экспертами отмечена положительная динамика в области совершенствования системы и практики корпоративного управления в компании.

В частности, советом директоров утверждены Политика управления обществами с участием ОАО «РЖД», Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО «РЖД», вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.

На основе полученных рекомендаций rомпания планирует продолжить работу по совершенствованию своей практики корпоративного управления.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru