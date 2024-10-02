Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Центр исторического наследия Южно-Уральской железной дороги принял 90-тысячного посетителя

2024-10-02 15:53
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Девяностотысячным посетителем Центра исторического наследия ЮУЖД стала Людмила Лизунова, которая пришла узнать об истории железной дороги вместе с детьми. Сотрудники центра поздравили Людмилу и вручили ей памятные подарки.

Центр исторического наследия ЮУЖД начал свою работу 1 октября 2020 года. За четыре года он стал популярным местом досуга горожан и гостей города, а также был включен в первый региональный брендовый маршрут Челябинской области, официально рекомендованный к посещению российскими и иностранными туристами.

Центр включает в себя две площадки: экспозицию внутри здания и выставку железнодорожной техники на прилегающей территории. Коллекция центра насчитывает более 30 тысяч экспонатов и постоянно пополняется. В этом году поступило порядка 100 предметов, среди них железнодорожные рельсы вековой давности, ключ от «Царского вагона», значок машиниста «За безаварийный пробег км», документы, форма и личные вещи железнодорожников.

Интерес к центру вызывают не только его экспонаты, но и само здание, которое является уникальным архитектурным проектом и не имеет аналогов в России. Оно выполнено по спирали, которая поднимается с первого по четвертый этаж и символизирует эволюцию железнодорожного транспорта, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

