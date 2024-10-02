Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

АО «РЖД Управление активами» продает акции АО «ОЦВ» и его дочерних обществ

2024-10-02 15:44
АО «Отраслевой центр внедрения новой техники и технологий» (АО «ОЦВ») является специализированной инжиниринговой компанией по реализации технологических проектов федерального уровня в области железнодорожного транспорта, энергетики, строительства, ЖКХ, цифровых технологий.

Доля участия АО «РЖД Управление активами» в уставном капитале АО «ОЦВ» составляет 43,43%. Продажа актива осуществляется в соответствии с решением совета директоров в рамках реализации непрофильных активов компании.

В рамках открытого аукциона планируется реализация 43,43% пакета акций АО «ОЦВ», а также пакетов акций (от 25 до 49% уставного капитала) 10 его дочерних обществ — региональных центров внедрения, расположенных в Москве, Воронеже, Нижнем Новгороде, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Самаре, Саратове, Челябинске и Ростове-на-Дону.

Срок окончания приема заявок для участия в аукционах — 24 октября 2024 года. Стартовая цена пакета акций АО «ОЦВ» — 257,3 млн рублей, пакетов региональных центров внедрения — 95 млн рублей.

Извещения о проведении аукционов размещены на сайте АО «РЖД Управление активами» , на электронной площадке «Росэлторг» https://www.roseltorg.ru/procedure/COM20092400074 и https://www.roseltorg.ru/procedure/COM20092400071.

