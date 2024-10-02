Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в сентябре выросли на 4,2%

12:43

По оперативным данным, в сентябре 2024 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,9 млн пассажиров, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 2,3 млн пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании – 0,6 млн (+1,8%). Пассажирооборот в сентябре 2024 года составил 700 млн пасс-км, что на 2,4% больше сентября 2023 года.

За девять месяцев (январь-сентябрь) 2024 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 25,4 млн пассажиров, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 19 млн пассажиров (+4,9%), в дальнем следовании – 6,4 млн (+5%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2024 года вырос на 3,5% и составил 6,7 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в сентябре 2024 года перевезено 109,9 млн пассажиров (на уровне прошлого года). В том числе в пригородном сообщении отправлено 99,2 млн пассажиров (-0,7%), в дальнем следовании – 10,7 млн (+1,4%). Пассажирооборот в сентябре 2024 года достиг 13 млрд пасс-км, что на 2,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года.

Всего за девять месяцев 2024 года перевезено 956,3 млн пассажиров (+6,9% к январю-сентябрю 2023 года), из них в пригородном сообщении –857,7 млн пассажиров (+7,1%), в дальнем следовании – 98,6 млн (+5,3%). Пассажирооборот на сети ОАО «РЖД» с начала 2024 года вырос на 6,1% к уровню прошлого года и составил 112,3 млрд пасс-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.