Перевозки пассажиров на Южно-Уральской магистрали в сентябре выросли на 7,8%

2024-10-02 12:13
В сентябре 2024 года со станций Южно-Уральской железной дороги отправлено 793,7 тыс. пассажиров, что на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении – 584,4 тыс. пассажиров (+6,2%), в дальнем следовании – 209,3 тыс. (+12,5%).

Пассажирооборот в сентябре 2024 года составил 262,5 млн пасс-км, что на 3,7% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 43,2 млн пасс-км (+6,7%), в дальнем следовании – 219,3 млн пасс-км (-5,5%).

Всего за 9 месяцев 2024 года отправлено 7,3 млн пассажиров (+6,7% к аналогичному периоду 2023 года), из них в дальнем следовании – 1,9 млн пассажиров (+4%), в пригородном сообщении – 5,4 млн пассажиров (+7,7%).

Пассажирооборот на ЮУЖД с начала 2024 года снизился на 1,3% к уровню прошлого года и составил 2,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот в январе-сентябре составил 448,2 млн пасс-км (+12,7%), в дальнем следовании – 1,9 млрд пасс-км (-4,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

