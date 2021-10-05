«Ласточка» Назрань – Минеральные Воды поедет до Кисловодска с 9 октября

10:40

Электропоезд «Ласточка» Назрань – Минеральные Воды свяжет беспересадочным сообщением все курорты Кавказских Минеральных Вод – с 9 октября у него появятся остановки на стациях Бештау, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Благодаря организации беспересадочного сообщения время в пути от Назрани до Кисловодска сократится с 7 до 4,5 часов.

Из Назрани «Ласточка» будет отправляться в 06:12 и прибывать в Кисловодск в 10:40. Из Кисловодска она будет отправляться в 15:49, прибывая в Назрань в 20:08.

На маршруте курсируют пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Стоимость билета на весь маршрут от Назрани до Кисловодска составляет 463 рубля, от Минеральных Вод до Кисловодска – 194 рубля, от Назрани до Минеральных Вод – 399 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования.

Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).