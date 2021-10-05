Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

«Ласточка» Назрань – Минеральные Воды поедет до Кисловодска с 9 октября

2021-10-05 10:40
«Ласточка» Назрань – Минеральные Воды поедет до Кисловодска с 9 октября
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Электропоезд «Ласточка» Назрань – Минеральные Воды свяжет беспересадочным сообщением все курорты Кавказских Минеральных Вод – с 9 октября у него появятся остановки на стациях Бештау, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. Благодаря организации беспересадочного сообщения время в пути от Назрани до Кисловодска сократится с 7 до 4,5 часов.

Из Назрани «Ласточка» будет отправляться в 06:12 и прибывать в Кисловодск в 10:40. Из Кисловодска она будет отправляться в 15:49, прибывая в Назрань в 20:08.

На маршруте курсируют пятивагонные «Ласточки» с розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Стоимость билета на весь маршрут от Назрани до Кисловодска составляет 463 рубля, от Минеральных Вод до Кисловодска – 194 рубля, от Назрани до Минеральных Вод – 399 рублей. Приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования.

Для различных категорий пассажиров действуют специальные тарифы. Например, при оформлении билета для пассажиров в возрасте от 10 до 21 года и старше 60 лет цена будет снижена на 30%, а при оформлении билетов по тарифу «Туда-обратно» обратный билет обойдется на 20% дешевле. Тариф «День рождения» дает пассажиру-имениннику возможность купить билеты со скидкой 30% для себя и троих сопровождающих (при условии единовременной покупки).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru