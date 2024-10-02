Погрузка на Северной железной дороге в сентябре составила 4,6 млн тонн

Погрузка на Северной железной дороге в сентябре 2024 года составила 4,6 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за сентябрь прошлого года.
Грузооборот за сентябрь 2024 года составил 12 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с сентябрем прошлого года на 6,7%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 7,5% и составил 14,8 млрд тонно-км.
Погрузка за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 41,5 млн тонн, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.
Железной дорогой погружено:
Грузооборот по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился за январь-сентябрь на 4,5% и составил 117,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,6% и составил 145,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.