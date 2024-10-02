Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Северной железной дороге в сентябре составила 4,6 млн тонн

2024-10-02 11:55
Погрузка на Северной железной дороге в сентябре составила 4,6 млн тонн
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Погрузка на Северной железной дороге в сентябре 2024 года составила 4,6 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за сентябрь прошлого года.

Грузооборот за сентябрь 2024 года составил 12 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с сентябрем прошлого года на 6,7%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 7,5% и составил 14,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 41,5 млн тонн, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

  • нефти и нефтепродуктов – 9,7 млн тонн (-0,3% к январю-сентябрю 2023 года);
  • лесных грузов – 8,4 млн тонн (-2,2%);
  • черных металлов – 4,3 млн тонн (-16,8%);
  • каменного угля – 2,9 млн тонн (+5,6%);
  • руды цветной – 2,8 млн тонн (-9,5%);
  • строительных грузов – 2,7 млн тонн (-7,3%);
  • химических и минеральных удобрений – 2 млн тонн (-19,9%);
  • химикатов и соды – 0,6 млн тонн (-1,9%).

Грузооборот по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился за январь-сентябрь на 4,5% и составил 117,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,6% и составил 145,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru