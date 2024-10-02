Погрузка на Северной железной дороге в сентябре составила 4,6 млн тонн

11:55

Погрузка на Северной железной дороге в сентябре 2024 года составила 4,6 млн тонн, что на 2,7% меньше, чем за сентябрь прошлого года.

Грузооборот за сентябрь 2024 года составил 12 млрд тарифных тонно-км, что ниже по сравнению с сентябрем прошлого года на 6,7%. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время снизился на 7,5% и составил 14,8 млрд тонно-км.

Погрузка за январь-сентябрь 2024 года, по оперативным данным, составила 41,5 млн тонн, что на 3,7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Железной дорогой погружено:

нефти и нефтепродуктов – 9,7 млн тонн (-0,3% к январю-сентябрю 2023 года);

лесных грузов – 8,4 млн тонн (-2,2%);

черных металлов – 4,3 млн тонн (-16,8%);

каменного угля – 2,9 млн тонн (+5,6%);

руды цветной – 2,8 млн тонн (-9,5%);

строительных грузов – 2,7 млн тонн (-7,3%);

химических и минеральных удобрений – 2 млн тонн (-19,9%);

химикатов и соды – 0,6 млн тонн (-1,9%).

Грузооборот по сравнению с январем-сентябрем прошлого года снизился за январь-сентябрь на 4,5% и составил 117,9 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии снизился на 4,6% и составил 145,6 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.