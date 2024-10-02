Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железная дорога обеспокоена случаями травмирования на объектах железнодорожного транспорта

2024-10-02 11:52
По состоянию на 1 октября 2024 года на Северной магистрали в зоне движения поездов получили травмы 35 человек, в том числе 2 несовершеннолетних. 21 пострадавший погиб. За аналогичный период прошлого года на СЖД было травмировано 29 человек, их них погибли – 21.

В Ярославской области с начала года пострадали 10 человек, в Архангельской области – 8. В Вологодской области зафиксировано 6 случаев травмирования, в Ивановской и Республике Коми – по 5 случаев. В Костромской области произошел 1 случай травмирования, пострадавший погиб.

Железнодорожники призывают граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожного транспорта. Основной причиной травм по-прежнему остается грубое нарушение правил нахождения на железнодорожных объектах, проезда и перехода через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

