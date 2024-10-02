Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Завершено строительство нового разъезда на участке Кичера – Дзелинда Байкало-Амурской магистрали

2024-10-02 11:47
На Восточно-Сибирской железной дороге завершены строительно-монтажные работы на Разъезде 1134 км участка Кичера – Дзелинда (Республика Бурятия). Строительство выполнено в рамках второго этапа развития Восточного полигона.

Общая протяженность вновь уложенных путей составила 3 километра, установлено 8 стрелочных переводов, 148 металлических опор контактной сети, более 60 км различных кабельных коммуникаций. Выполнена реконструкция водопропускной трубы. Также построено здание для размещения работников оперативных служб, осуществляющих эксплуатационную работу магистрали.

Завершение комплексной реконструкции на линии Лена – Таксимо, на которой располагается новый Разъезд 1134 км, повысит ее провозную способность к концу 2024 года с 24,7 до 51,2 млн тонн, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

 

