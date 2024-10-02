Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Северная железная дорога представила новые транспортно-логистические услуги ярославским промышленникам

2024-10-02 11:11
Северная железная дорога представила транспортно-логистические сервисы на ежегодной региональной выставке «День промышленности Ярославской области». Мероприятие состоялось в Ярославле 1 октября 2024 г.

Участники выставки смогли получить консультации по новым и дополнительным услугам РЖД для предприятий. Железнодорожники организуют для местных производителей перевозки грузов любых объемов, комплексное транспортное обслуживание. Предоставляются дополнительные сервисы по экспедированию грузов, хранению на складах РЖД, перевозки по графику и в ускоренных контейнерных поездах. Со станции Приволжье в Ярославле производится регулярная отправка контейнерных поездов на экспорт. В «Личном кабинете клиента» ОАО «РЖД» на сайте компании постоянно расширяется перечень доступных функций для удобного взаимодействия в процессе перевозки груза.

В январе-сентябре 2024 года со станций Северной железной дороги, расположенных в Ярославской области, отправлено около 8,3 млн тонн грузов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

