Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге выросли на 5,3% за 9 месяцев

2024-10-02 10:31
Перевозки пассажиров на Юго-Восточной железной дороге выросли на 5,3% за 9 месяцев
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

По оперативным данным, в январе-сентябре 2024 года на ЮВЖД перевезено 9,8 млн пассажиров, что на 5,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 5,9 млн пассажиров (+4,5% к январю-сентябрю 2023 года), в дальнем следовании – 3,9 млн пассажиров (+6,6%).

В сентябре перевезено 1,1 млн пассажиров (+2,7% к сентябрю 2023 года), из них в пригородном сообщении – 682 тыс. пассажиров (+2,8%), в дальнем следовании – 435 тыс. пассажиров (+2,5%).

Пассажирооборот в январе-сентябре составил 10 млрд пасс-км, что на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 218,5 млн пасс-км (+4,8%), в дальнем следовании – 9,8 млрд пасс-км (+11%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

