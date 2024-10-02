Погрузка на Дальневосточной железной дороге в выросла на 2,3% в январе-сентябре

За девять месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 56,6 млн тонн (+2,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,1% и составил 177,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 222,5 млрд тонно-км (-1,7%).

На дороге погружено, в том числе:

каменного угля – 27,2 млн тонн (+6,1% к январю-сентябрю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 6,3 млн тонн (-3,4%);

строительных грузов – 2,4 млн тонн (-9,1%);

руды железной и марганцевой – 2,1 млн тонн (на уровне прошлого года);

лесных грузов – 2 млн тонн (-2,5%);

грузов в контейнерах – 1,9 млн тонн (+11,2%);

цемента – 1,1 млн тонн (+2%);

черных металлов – 667 тыс. тонн (-1,2%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 417 тыс. тонн (на уровне прошлого года).

В сентябре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,4 млн тонн грузов (+1% к сентябрю 2023 года).

Грузооборот в сентябре текущего года составил 19,3 млрд тарифных тонно-км (на уровне прошлого года). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 23,7 млрд тонно-км (-1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.