Погрузка на Дальневосточной железной дороге в выросла на 2,3% в январе-сентябре

За девять месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 56,6 млн тонн (+2,3% к аналогичному периоду прошлого года).
Грузооборот в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,1% и составил 177,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 222,5 млрд тонно-км (-1,7%).
На дороге погружено, в том числе:
В сентябре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,4 млн тонн грузов (+1% к сентябрю 2023 года).
Грузооборот в сентябре текущего года составил 19,3 млрд тарифных тонно-км (на уровне прошлого года). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 23,7 млрд тонно-км (-1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.