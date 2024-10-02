Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Дальневосточной железной дороге в выросла на 2,3% в январе-сентябре

2024-10-02 10:17
Погрузка на Дальневосточной железной дороге в выросла на 2,3% в январе-сентябре
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За девять месяцев 2024 года погрузка на Дальневосточной железной дороге составила 56,6 млн тонн (+2,3% к аналогичному периоду прошлого года).

Грузооборот в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2023 года снизился на 1,1% и составил 177,8 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за этот же период составил 222,5 млрд тонно-км (-1,7%).

На дороге погружено, в том числе:

  • каменного угля – 27,2 млн тонн (+6,1% к январю-сентябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 6,3 млн тонн (-3,4%);
  • строительных грузов – 2,4 млн тонн (-9,1%);
  • руды железной и марганцевой – 2,1 млн тонн (на уровне прошлого года);
  • лесных грузов – 2 млн тонн (-2,5%);
  • грузов в контейнерах – 1,9 млн тонн (+11,2%);
  • цемента – 1,1 млн тонн (+2%);
  • черных металлов – 667 тыс. тонн (-1,2%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 417 тыс. тонн (на уровне прошлого года).

В сентябре 2024 года на станциях ДВЖД погружено 6,4 млн тонн грузов (+1% к сентябрю 2023 года).

Грузооборот в сентябре текущего года составил 19,3 млрд тарифных тонно-км (на уровне прошлого года). Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии составил 23,7 млрд тонно-км (-1,1%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru