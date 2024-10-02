Погрузка на Калининградской железной дороге выросла на 6,2% в сентябре

10:10

В сентябре на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено около 181,6 тыс. тонн различных грузов, что на 6,2% больше уровня прошлого года.

Тарифный грузооборот составил около 71,5 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 96,3 млн тонно-км.

Всего в январе-сентябре на магистрали погружено и отправлено около 1 млн 480 тыс. тонн различных грузов – на 2,2% больше аналогичного периода 2023 года.

В частности, с начала 2024 года магистралью погружено:

жмыхов – 988,1 тыс. тонн;

строительных грузов –142,1 тыс. тонн;

зерна – 111,1 тыс. тонн;

химических и минеральных удобрений – 55,3 тыс. тонн;

автомобилей и комплектующих – 29,6 тыс. тонн;

продовольственных товаров – 23 тыс. тонн;

бумаги – 4 тыс. тонн;

торфа и торфяной продукции 3,7 тыс. тонн.

Грузооборот за девять месяцев составил 732,7 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 961,9 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.