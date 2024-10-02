Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Калининградской железной дороге выросла на 6,2% в сентябре

2024-10-02 10:10
В сентябре на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено около 181,6 тыс. тонн различных грузов, что на 6,2% больше уровня прошлого года.

Тарифный грузооборот составил около 71,5 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 96,3 млн тонно-км.

Всего в январе-сентябре на магистрали погружено и отправлено около 1 млн 480 тыс. тонн различных грузов – на 2,2% больше аналогичного периода 2023 года.

В частности, с начала 2024 года магистралью погружено:

  • жмыхов – 988,1 тыс. тонн;
  • строительных грузов –142,1 тыс. тонн;
  • зерна – 111,1 тыс. тонн;
  • химических и минеральных удобрений – 55,3 тыс. тонн;
  • автомобилей и комплектующих – 29,6 тыс. тонн;
  • продовольственных товаров – 23 тыс. тонн;
  • бумаги – 4 тыс. тонн;
  • торфа и торфяной продукции 3,7 тыс. тонн.

Грузооборот за девять месяцев составил 732,7 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 961,9 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

