Погрузка на Калининградской железной дороге выросла на 6,2% в сентябре

В сентябре на Калининградской железной дороге было погружено и отправлено около 181,6 тыс. тонн различных грузов, что на 6,2% больше уровня прошлого года.
Тарифный грузооборот составил около 71,5 млн тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 96,3 млн тонно-км.
Всего в январе-сентябре на магистрали погружено и отправлено около 1 млн 480 тыс. тонн различных грузов – на 2,2% больше аналогичного периода 2023 года.
В частности, с начала 2024 года магистралью погружено:
Грузооборот за девять месяцев составил 732,7 млн тарифных тонно-км, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 961,9 млн тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.