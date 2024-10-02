Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 4,2% с начала года

2024-10-02 10:06
Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 4,2% с начала года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Более 30 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе-сентябре 2024 года (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года).

Из них в дальнем следовании перевезено более 7 млн пассажиров (+4,5%), в пригородном сообщении – более 23 млн (+4,1%).

Пассажирооборот за 9 месяцев 2024 года составил почти 8,4 млрд пасс-км (+6,5%), в том числе в дальнем следовании – порядка 7,3 млрд пасс-км (+6,5%), в пригородном сообщении – 1,1 млрд пасс-км (+6,9%).

В сентябре 2024 года на Горьковской железной дороге отправлены почти 3,6 млн пассажиров (+3,1% к сентябрю 2023 года), в том числе порядка 733 тыс. – в дальнем следовании (+1,2%) и более 2,8 млн – в пригородном сообщении (+3,6%).

Пассажирооборот в сентябре составил 870 млн пасс-км (+2,7%), в том числе в дальнем следовании – 750 млн пасс-км (+3,5%), в пригородном сообщении – 120 млн пасс-км (-2,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru