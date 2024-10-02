Пассажирские перевозки на Горьковской магистрали выросли на 4,2% с начала года

10:06

Более 30 млн пассажиров были отправлены с вокзалов и станций Горьковской железной дороги в январе-сентябре 2024 года (+4,2% к аналогичному периоду 2023 года).

Из них в дальнем следовании перевезено более 7 млн пассажиров (+4,5%), в пригородном сообщении – более 23 млн (+4,1%).

Пассажирооборот за 9 месяцев 2024 года составил почти 8,4 млрд пасс-км (+6,5%), в том числе в дальнем следовании – порядка 7,3 млрд пасс-км (+6,5%), в пригородном сообщении – 1,1 млрд пасс-км (+6,9%).

В сентябре 2024 года на Горьковской железной дороге отправлены почти 3,6 млн пассажиров (+3,1% к сентябрю 2023 года), в том числе порядка 733 тыс. – в дальнем следовании (+1,2%) и более 2,8 млн – в пригородном сообщении (+3,6%).

Пассажирооборот в сентябре составил 870 млн пасс-км (+2,7%), в том числе в дальнем следовании – 750 млн пасс-км (+3,5%), в пригородном сообщении – 120 млн пасс-км (-2,2%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.