Количество случаев травмирования граждан на Забайкальской железной дороге снизилось более чем на 7% с начала года

09:15

За 9 месяцев 2024 года на объектах инфраструктуры Забайкальской железной дороги количество случаев травмирования граждан снизилось на 7,1%. В результате нарушения правил личной безопасности пострадали 26 человек, из них 20 – со смертельным исходом. При этом 15 случаев травмирования произошло в Забайкальском крае, 11 – в Амурской области.

За аналогичный период 2023 года на магистрали травмы получили 28 человек, из них смертельные – 19.

Чаще всего несчастные случаи происходили при попытке граждан перейти железнодорожные пути перед близко идущим поездом.

Особое беспокойство вызывают происшествия, в которых страдают несовершеннолетние. За 9 месяцев 2024 года зафиксировано четыре таких инцидента, в том числе один групповой.

Так, 25 июня на станции Антипиха (Забайкальский край) подросток 2007 года рождения при попытке подняться на цистерну грузового поезда приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением 27,5 кВ, в результате чего был смертельно травмирован электрическим током.

11 августа на станции Укурей (Забайкальский край) при приемке локомотива машинист грузового поезда обнаружил под вагоном смертельно травмированного подростка 2011 года рождения. Мальчик погиб от наезда подвижным составом. В этот же день на станции Ушумун (Амурская область) при попытке подняться на вагон-цистерну грузового поезда подросток 2008 года рождения приблизился на недопустимое расстояние до токоведущих частей, находящихся под высоким напряжением. Из-за удара электротоком он упал в междупутье, получив смертельную травму.

30 августа на станции Таптугары (Забайкальский край) машинист грузового поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на двух посторонних. Из-за малого расстояния наезд предотвратить не удалось. В результате были травмированы двое несовершеннолетних 2008 и 2018 годов рождения. 6-летняя девочка скончалась в больнице.

Отметим, что железнодорожники ведут системную работу по предупреждению травматизма в зоне движения поездов. Сотрудники магистрали регулярно организуют информационные акции в учебных заведениях, расположенных в пристанционных населенных пунктах, совместно с инспекторами транспортной полиции проводят профилактические рейды, направленные на пресечение нарушений правил перехода через железнодорожные пути.

Забайкальская железная дорога призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта, беречь свою жизнь и предупреждать об угрозах окружающих, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.