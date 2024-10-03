Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Открыт железнодорожный маршрут для импорта из Китая в Ярославскую область

2024-10-03 17:01
Северная железная дорога организовала маршрут контейнерного поезда для импорта из Китая в Ярославскую область и близлежащие регионы. 3 октября на станцию Приволжье в Ярославле с Дальнего Востока прибыл первый поезд с контейнерами, груженными оборудованием, машинами и запчастями к технике, товарами народного потребления. Расстояние в 9,2 тыс. километров поезд преодолел за 14 дней. Этот маршрут импорта из Китая значительно экономит время на доставке груза.

Для его организации Северная магистраль формирует поезда с экспортными товарами в Китай, что позволяет обеспечить оборот подвижного состава. Со станции Приволжье на станцию Находка-Восточная (экспорт) отправляются контейнеры для дальнейшей перегрузки на морское судно, а на освободившиеся платформы загружаются контейнеры с импортными товарами.

Планируется отправлять такие поезда 1-2 раза в месяц. Предприятиям Ярославской, Костромской и Ивановской областей доступно бронирование места для размещения своих импортных грузов в контейнерном составе по маршруту Находка-Восточная (экспорт) – Приволжье (Ярославль). Доставка грузов с железнодорожного терминала до получателя будет осуществляться автотранспортом.

«Для обеспечения экономического развития регионов важна удобная логистика, доступная промышленникам и бизнесу. Современная тенденция – контейнеризация грузов, и мы развиваем технологии отправки контейнерных поездов и железнодорожные терминалы для их переработки. Терминал Приволжье за последние два года увеличил объемы работы в полтора раза», – отметил начальник Северной железной дороги Рашид Сайбаталов, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

