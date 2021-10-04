Два электропоезда до Дивногорска, курсировавшие по выходным дням, стали ежедневными

С 4 октября на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск увеличилась частота курсирования дневных электропоездов.

Теперь по будням пассажиры могут воспользоваться двумя дополнительными маршрутами, которые ранее курсировали только в выходные дни.

Из Красноярска отправление в 11:34, прибытие в Дивногорск в 12:36, из Дивногорска отправление в 12:46, прибытие в Красноярск в 13:48.

Время указано местное.

С учетом добавленных в расписание электричек количество рейсов на направлении Красноярск – Дивногорск – Красноярск в рабочие дни достигло 15.

Число маршрутов увеличено в рамках регионального заказа Красноярского края.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.