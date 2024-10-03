Почти 1 тыс. рейдов организована на Горьковской магистрали в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!»

Почти 1 тыс. рейдов организована на Горьковской магистрали в рамках месячника «Уступи дорогу поездам!»

Сотрудники Горьковской железной дороги совместно с подразделениями Управления на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу организовали почти 1 тыс. профилактических рейдов на станциях и перегонах по выявлению нарушителей правил поведения на железной дороге.

Месячник «Уступи дорогу поездам!» был приурочен к началу нового учебного года и прошел по всей сети ОАО «РЖД» со 2 по 30 сентября 2024 года.

Цель мероприятия – формирование культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта у детей и подростков, а также профилактика и предупреждение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

Железнодорожники провели ряд разъяснительных и профилактических мероприятий, в ходе которых напомнили детям, подросткам и взрослым правила безопасного поведения на транспорте, раздали памятки и буклеты. Порядка 1,3 тыс. лекций и бесед о правилах поведения на железной дороге прослушали более 60 тыс. детей и их родителей.

Кроме того, в учебных заведениях и учреждениях дополнительного образования, расположенных вблизи железной дороги, распространялись печатные и электронные информационные материалы о правилах поведения на железной дороге, а также транслировались тематические видеоролики, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.