«Спасатели» на бис: детский спектакль с правилами безопасности на железной дороге посмотрели более 14 тыс. человек

2024-10-03 15:05
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Постановку Екатеринбургского театра кукол, посвященную правилам безопасного поведения в разных жизненных ситуациях, в том числе на железной дороге, за год посмотрели свыше 14 тыс. зрителей. Со дня премьеры, которая состоялась в сентябре 2023 года, «Спасатели 2.0: Академия безопасности» демонстрировались 21 раз.

По просьбе СвЖД в спектакль включена специальная «железнодорожная» глава. Правила безопасного поведения переведены в формат стихов и песен: получилось доступно и интересно для юных зрителей. Железнодорожники и деятели искусства рассчитывают, что после просмотра ребята не станут подвергать себя ненужному риску. Будут переходить пути только в специально предназначенных для этого местах. В зоне движения поездов снимать наушники и капюшон, чтобы вовремя заметить приближающийся поезд и услышать предупредительные гудки, которые подает машинист. И родители покажут подрастающему поколению положительный пример.

Спектакль «Спасатели 2.0: Академия безопасности» популярен у зрителей. Постановка вошла в репертуар театра и появляется на афишах несколько раз в месяц (в настоящее время в продаже билеты на начало ноября). Об успехе проекта говорят отзывы зрителей в сети, например: «Недавно побывали в театре кукол на спектакле «Спасатели 2.0». Дочь после бурных оваций всего зала сказала: «Я хочу на этот спектакль снова! Хоть завтра!». Нам, родителям, тоже очень понравился спектакль, рекомендуем его к посещению всей семьей!».

В конце октября 2024 года с постановкой «Спасатели 2.0: Академия безопасности» познакомятся зрители уральского фестиваля театров кукол «Сказочный мир», который пройдет в Тюмени, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

