Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Женщины будут работать помощниками машиниста пассажирских поездов на Северной магистрали

2024-10-03 14:41
Женщины будут работать помощниками машиниста пассажирских поездов на Северной магистрали
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Женщины, получившие профессию помощника машиниста тепловоза/электровоза, будут работать на Северной железной дороге в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории Вологодской и Архангельской областей.

3 и 4 октября в свой первый рейс в качестве стажера отправятся Татьяна Окунева, Наталья Кудрина и Ксения Гаравская. Производственную практику они проходили на участках своей будущей работы – в депо Лоста и Няндома.

Еще шесть женщин проходят обучение на помощника машиниста тепловоза/электровоза. Выпускницы должны будут приступить к работе в конце этого года.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась в 2021 году благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. На Северной железной дороге женщины работают в пригородном сообщении: одна – машинистом и три женщины – помощниками машиниста. Теперь они будут трудиться и в дальнем сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru