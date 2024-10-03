Женщины будут работать помощниками машиниста пассажирских поездов на Северной магистрали

14:41

Женщины, получившие профессию помощника машиниста тепловоза/электровоза, будут работать на Северной железной дороге в локомотивных бригадах пассажирских поездов дальнего следования, курсирующих по территории Вологодской и Архангельской областей.

3 и 4 октября в свой первый рейс в качестве стажера отправятся Татьяна Окунева, Наталья Кудрина и Ксения Гаравская. Производственную практику они проходили на участках своей будущей работы – в депо Лоста и Няндома.

Еще шесть женщин проходят обучение на помощника машиниста тепловоза/электровоза. Выпускницы должны будут приступить к работе в конце этого года.

Возможность работать машинистами и помощниками машинистов у женщин появилась в 2021 году благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий. На Северной железной дороге женщины работают в пригородном сообщении: одна – машинистом и три женщины – помощниками машиниста. Теперь они будут трудиться и в дальнем сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.