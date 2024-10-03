13 ДТП произошло на железнодорожных переездах Северной железной дороги за 9 месяцев 2024 года

На железнодорожных переездах, расположенных в зоне ответственности Северной железной дороги , за 9 месяцев 2024 года произошло 13 ДТП. Столько же происшествий было отмечено за аналогичный период прошлого года.

Три ДТП зафиксировано в Ярославской, Архангельской и Костромской областях, два случая допущено во Владимирском регионе. По одному ДТП произошло в Ивановской и Вологодской областях. В происшествиях пострадали 16 человек, 8 из них погибли, в том числе 1 несовершеннолетний.

Причинами большинства происшествий стали грубые нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств, когда автомобилисты пытались пересечь железнодорожный переезд перед приближающимся поездом, игнорируя запрещающие показания сигнализации и требования дорожных знаков. В результате происшествий гибнут люди, из-за вынужденных задержек в движении поездов испытывают неудобства пассажиры, а железная дорога несет финансовые потери.

Северная железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Их нарушение опасно не только для здоровья и жизни водителя, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.