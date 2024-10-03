Погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 0,9% в сентябре

Погрузка на Красноярской железной дороге в сентябре 2024 года составила 6,1 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за сентябрь прошлого года.
За 3 квартала 2024 года на станциях КрасЖД погружено 59,4 млн тонн различных грузов, это на 1% меньше уровня аналогичного периода 2023 года.
В частности, за январь – сентябрь текущего года погрузка составила:
Тарифный грузооборот за 9 месяцев 2024 года достиг 104 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 121,7 млрд тонно-км.
Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасия, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.