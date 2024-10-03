Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 0,9% в сентябре

2024-10-03 12:05
Погрузка на Красноярской железной дороге выросла на 0,9% в сентябре
Погрузка на Красноярской железной дороге в сентябре 2024 года составила 6,1 млн тонн, что на 0,9% больше, чем за сентябрь прошлого года.

За 3 квартала 2024 года на станциях КрасЖД погружено 59,4 млн тонн различных грузов, это на 1% меньше уровня аналогичного периода 2023 года.

В частности, за январь – сентябрь текущего года погрузка составила:

  • каменного угля – 41,3 млн тонн (– 1% к январю-сентябрю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 4,7 млн тонн (+29,2%);
  • руды железной и марганцевой – 1,3 млн тонн (+4,9%);
  • строительных грузов – 1,2 млн тонн (+4,5%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 822,4 тыс. тонн (+10%);
  • цемента – 570,6 тыс. тонн (+5,2%).

Тарифный грузооборот за 9 месяцев 2024 года достиг 104 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 121,7 млрд тонно-км.

Напомним, в зону обслуживания Красноярской железной дороги входят территории Красноярского Края, Республики Хакасия, частично Кемеровской и Иркутской областей, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

