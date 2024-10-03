Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Погрузка на Свердловской железной дороге за девять месяцев составила 104,1 млн тонн

2024-10-03 10:07
Погрузка на Свердловской железной дороге за девять месяцев составила 104,1 млн тонн
Погрузка на Свердловской железной дороге в январе – сентябре 2024 года составила 104,1 млн тонн, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, по железной дороге отправлено:

  • нефти и нефтепродуктов – 27,3 млн тонн (-2% к январю – сентябрю 2023 года);
  • строительных грузов – 21,3 млн тонн (-15,2%);
  • химических и минеральных удобрений – 13,6 млн тонн (+25,1%);
  • руды железной и марганцевой – 7,9 млн тонн (-8,4%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 7,3 млн тонн (+21,1%);
  • черных металлов – 6,9 млн тонн (-13,3%);
  • руды цветной и серного сырья – 3,5 млн тонн (-4,3%);
  • химикатов и соды – 2,2 млн тонн (-8,5%);
  • кокса – 2 млн тонн (+2,6%);
  • цемента – 2 млн тонн (-9,6%);
  • лома черных металлов – 1,5 млн тонн (-13,2%);
  • лесных грузов – 1,4 млн тонн (+5,6%).

Грузооборот на СвЖД за девять месяцев 2024 года снизился на 7,6% и составил 152,8 млрд тарифных тонно-км, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,9%, до 191,4 млрд тонно-км.

Погрузка на Свердловской железной дороге в сентябре 2024 года составила 10,9 млн тонн (-8,7%). Грузооборот составил 15,8 млрд тарифных тонно-км (-9,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 19,7 млрд тонно-км (-8,7%).

В целом на сети ОАО «Российские железные дороги» погрузка в январе – сентябре 2024 года составила 889,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Грузооборот в январе – сентябре снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,3% и составил 1883,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 5,8% и составил 2325,2 млрд тонно-км.

Погрузка в сентябре 2024 года составила 94,5 млн тонн, что на 6,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Грузооборот за сентябрь 2024 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6% и составил 198,9 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время сократился на 6,8% и составил 244,1 млрд тонно-км, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

