Погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 20 млн тонн с начала года

09:54

Погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 20 млн тонн в январе – сентябре 2024 года, что на 8,2% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.

За 9 месяцев в том числе погружено:

нефти и нефтепродуктов – 6 млн тонн (-17,3% к январю-сентябрю 2023 года);

лесных грузов – 2 млн тонн (-0,5%);

черных металлов – 1,8 млн тонн (-5,2%);

цемента – 1,6 млн тонн (-19,2%);

химических и минеральных удобрений – 1,5 млн тонн (+1%);

промышленного сырья и формовочных материалов – 1,1 млн тонн (-4%);

химикатов и соды – 1,1 млн тонн (+2,3%);

строительных грузов – 826 тыс. тонн (-2,2%);

лома черных металлов – 590 тыс. тонн (-27,6%);

кокса – 454,6 тыс. тонн (-0,2%);

зерна – 446 тыс. тонн (+2,3%).

Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте. Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.