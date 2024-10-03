Погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 20 млн тонн с начала года

Погрузка на Горьковской железной дороге составила почти 20 млн тонн в январе – сентябре 2024 года, что на 8,2% меньше показателя за аналогичный период 2023 года.
За 9 месяцев в том числе погружено:
Снижение погрузки с начала года обусловлено сложными погодными условиями, которые обрушились на регионы Поволжья в зимний период. Негативное влияние на объемы погрузки грузов также оказывал ряд факторов, среди которых внеплановые ремонты на предприятиях-грузоотправителях, введение федеральным правительством ограничений на экспорт нефтепродуктов, сокращение предъявления строительных материалов в связи с завершением крупных инфраструктурных проектов и сверхнормативный простой локомотивного парка в ремонте. Горьковская железная дорога находится в постоянном взаимодействии с сервисными компаниями, при необходимости в оперативном режиме проводится передислокация локомотивов с других участков магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.